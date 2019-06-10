Карьер Румму открыт для посетителей: но чтобы попасть туда, придется заплатить

Карьер Румму характеризуют большой террикон и подводные развалины, из-за которых было много проблем, потому что карабкаться по ним и прыгать с них в воду очень опасно. Теперь все входы в развалины закрыли решетками. «Мы не хотели это делать, потому что это портит вид, но человеческая жизнь важнее», - объяснила администратор территории карьера Эрика Билтсе, добавив, что решетки - временное решение.