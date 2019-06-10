Пн, 10.06.2019
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  • Карьер Румму открыт для посетителей: но чтобы попасть туда, придется заплатить

Карьер Румму открыт для посетителей: но чтобы попасть туда, придется заплатить

Карьер Румму.

ФОТО: SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

Популярное место отдыха в карьере Румму (Харьюский уезд) в этом году снова официально открылось для посетителей: развалины сделаны более безопасными, а с посетителей стали брать деньги за входной билет, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Карьер Румму характеризуют большой террикон и подводные развалины, из-за которых было много проблем, потому что карабкаться по ним и прыгать с них в воду очень опасно. Теперь все входы в развалины закрыли решетками. «Мы не хотели это делать, потому что это портит вид, но человеческая жизнь важнее», - объяснила администратор территории карьера Эрика Билтсе, добавив, что решетки - временное решение.

Если карьер будет приносить достаточный доход и удастся привлечь европейские средства, то есть надежда сохранить развалины и привести их в порядок. Средства на улучшение территории в основном планируется собрать за счет продажи билетов в карьер, которые сейчас стоят три евро.

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