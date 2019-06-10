Экспорт и импорт выросли на четыре процента

В апреле из Эстонии экспортировали товаров на 1,2 млрд евро в текущих ценах, а импортировали на 1,4 млрд евро, сообщил департамент. Дефицит товарооборота составил 156 млн евро, на 11 млн евро больше, чем за тот же период прошлого года.

В апреле главными целевыми рынками экспорта товаров были Финляндия (16 процентов всего экспорта), Швеция (10 процентов) и Латвия (9 процентов). Более всего вырос экспорт в Нидерланды (на 24 млн евро), США (на 23 млн евро) и Австралию (на 15 млн евро). Среди экспорта в Нидерланды более всего вырос экспорт минеральной продукции, в США — электрических приборов, а в Австралию — минеральной продукции.

Более всего сократился экспорт в Канаду и Норвегию (по 11 процентов). Среди экспорта в Норвегию сократился экспорт различной промышленной продукции, а в Норвегию — электрических приборов.

Из товаров в апреле экспортировали больше всего электрических приборов (15 процентов всего экспорта), минеральной продукции (13 процентов), древесины и изделий из нее (11 процентов). На рост экспорта более всего повлиял рост экспорта транспортных средств (на 14 млн евро), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 13 млн евро) и электрических приборов (на 7 млн евро). Более всего сократился экспорта различной промышленной продукции (на 9 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила в апреле 72 процента экспорта товаров. Экспорт и реэкспорт товаров эстонского происхождения выросли по сравнению с апрелем прошлого года на 4 процента каждый. Более всего вырос экспорт электрических приборов и механических машин эстонского происхождения, но сократился экспорт различной промышленной продукции.

В апреле больше всего товаров было импортировано их Финляндии, Швеции и Германии, доля каждой из них составила по 11 процентов импорта. Больше всего вырос импорт из Швеции (на 45 млн евро), где более всего вырос импорт электрических приборов и транспортных средств.

Более всего сократился импорт из Финляндии (на 34 млн евро), в связи со снижением вдвое импорта минеральной продукции.

Из товаров в Эстонию импортировали больше всего электрических приборов (13 процентов совокупного импорта товаров), транспортных средств (12 процентов), минеральной продукции и механических устройств (по 11 процентов). Более всего вырос импорт транспортных средств (на 17 млн евро), а сократился импорт минеральной продукции (на 20 млн евро).