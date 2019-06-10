Microsoft анонсировала игровую приставку Xbox нового поколения

Анонс, нужно отметить, получился больше разговорным, чем предметным: по сути, все подробности об Xbox следующего поколения (Project Scarlett) мы узнаем из видеоролика, в котором разработчики говорят о новой системе.

Из серии коротких монологов следует, что в системе действительно используется центральный процессор AMD на архитектуре Zen 2 и графический процессор Navi на архитектуре RDNA с памятью GDDR6, пишет ixbt.com. Последний обеспечит кадровую частоту, «которую мы никогда не видели». Консоль будет поддерживать телевизоры разрешением 8К и кадровую частоту до 120 к/с, также будет поддержка технологии Ray Tracing.

Разработчики PlayStation 5 заявили об использовании SSD в консоли несколько месяцев тому назад, в Microsoft идут тем же путем. И даже больше: в Xbox нового поколения твердотельный накопитель будет использоваться не только по своему прямому назначению, но и в качестве «виртуальной RAM» – это позволит повысить производительность подсистемы в 40 раз. И, конечно же, игры будут грузиться гораздо быстрее.

Если характеристики новой Xbox кажутся знакомыми, то в этом нет ничего удивительного: примерно все то же самое будет и в PlayStation 5 – от поддержки дисплеев до SSD. Даже ключевые компоненты этих консолей, CPU и GPU, будут схожи (а то и вовсе одинаковы).

Xbox нового поколения выйдет одновременно с игрой Halo Infinite – разработчики уже подготовили практически шестиминутный трейлер игры.