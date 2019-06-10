Пн, 10.06.2019
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Неймара обвинили в наркомании и пьянстве

Неймар

ФОТО: Francois Mori / AP

Стали известны детали переписки в WhatsApp модели Наджили Триндаде Мендес де Соузы, обвинившей форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, с адвокатом, передает sports.ru.

Позже адвокат Хосе Эдгар Буэно отказался от дела.

«Он ударил меня и изнасиловал. Он был пьян и под наркотиками.

Он плохой человек. Наркоман, агрессор, которого нужно посадить в тюрьму.

Он представляет угрозу для общества», – написала девушка.

Неймар в пятницу в Рио-де-Жанейро дал показания по обвинению в изнасиловании. Он приехал в полицейский участок на кресле-каталке.

27-летний бразилец не сыграет на Кубке Америки из-за растяжения связок голеностопного сустава. Он пропустит 4 недели.

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