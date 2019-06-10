Неймара обвинили в наркомании и пьянстве

Позже адвокат Хосе Эдгар Буэно отказался от дела.

«Он ударил меня и изнасиловал. Он был пьян и под наркотиками.

Он плохой человек. Наркоман, агрессор, которого нужно посадить в тюрьму.

Он представляет угрозу для общества», – написала девушка.

Неймар в пятницу в Рио-де-Жанейро дал показания по обвинению в изнасиловании. Он приехал в полицейский участок на кресле-каталке.