Потепление климата меняет экономику Эстонии

Потепление климата достигло Ида-Вирумаа

Потепление климата, таяние ледников, повышение уровня моря – порой кажется, что темы экологии становятся уже повседневным фоном для новостных сводок, которые уже не слишком трогают за душу среднестатистического жителя Эстонии. Но на следующий день суровая реальность потепления климата станет уже вполне ощутимой. Самой негативной экономической новостью минувшей недели, несомненно, стало объявление Eesti Energia об отправке 1300 работников в вынужденный отпуск.

Фактически, между строк можно прочесть предупреждение, что большинство из отправленных домой могут впоследствии не вернуться на работу. Сосредоточенная в Ида-Вирумаа энергетическая промышленность является одним из важнейших работодателей в регионе, и эквивалентную замену в виде другой работы предложить очень сложно. Несмотря на то, что в качестве основных причин были названы существенное подорожание квот на выбросы CO2 и нечестная конкуренция электроэнергии из России, реальная проблема гораздо шире – несоответствие глобального потепления климата и сланцевой энергетики современной устойчивой (англ. sustainable) экономической модели.

К сожалению, постигшая энергетический сектор Эстонии проблема — вовсе не временное явление. Несмотря на то, что стоимость выбросов CO2 действительно выросла на Европейской энергетической бирже, текущий уровень цен не должен был сильно удивить участников рынка. Производство энергии в Эстонии является одним из самых загрязняющих в Европе: выбросы CO2 от сланцевой энергии в три раза превышают средние показатели по ЕС и даже превышают эмиссию импортируемой из России энергии.

Поскольку Европа всё активнее борется с потеплением климата, то способ, которым Эстония до сих пор производила энергию, нельзя назвать устойчивым. По словам специалистов в данной области, нынешний кризис мог бы быть смягчён более широким использованием биомассы. Другое дело, насколько разумно набивать котлы древесиной, и как это повлияло бы на цену древесного сырья. Как вариант для сланцевой промышленности выход видится в том, чтобы производить из сланца масло, а не бросать его в печь. Вместе с тем, увеличение мощностей по переработке требует больших инвестиций, а на это нужно время. Увы, с учетом мировых тенденций, может случиться так, что через десяток лет эти инвестиции окажутся уже бесполезными.

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