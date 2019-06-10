Нововведение существенно облегчит жизнь обладателям счетов в разных банках

Если клиент даст свое согласие, для совершения банковских операций ему не нужно будет переключаться между интернет-банками, в которых у него есть счета. Например, при входе в SEB клиент сможет увидеть остаток средств на своих счетах в Swedbank или LHV, а при онлайн-заказе товаров выбрать счет для оплаты без необходимости переходить из одного интернет-банка в другой.