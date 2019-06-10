Нововведение существенно облегчит жизнь обладателям счетов в разных банках

Не позднее сентября может появиться возможность при входе в один интернет-банк видеть остаток счета в других банках и совершать с них платежи.
Если клиент даст свое согласие, для совершения банковских операций ему не нужно будет переключаться между интернет-банками, в которых у него есть счета. Например, при входе в SEB клиент сможет увидеть остаток средств на своих счетах в Swedbank или LHV, а при онлайн-заказе товаров выбрать счет для оплаты без необходимости переходить из одного интернет-банка в другой.
«Чтобы у человека была полная картина его финансовых дел, удобно иметь информацию в одном месте», - рассказала новостному порталу ERR руководитель в сфере стратегии и опыта клиентов балтийского отделения SEB Андра Алтоа.
По ее словам, нововведение не только позволит клиентам иметь полную картину своего финансового состояния, но и поможет поставщикам услуги иметь лучшее представление о том, как финансовое положение и поведение человека влияет, например, на его кредитоспособность.