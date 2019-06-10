Пн, 10.06.2019
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Казахстан планирует открыть посольство в Эстонии

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Казахстан.

ФОТО: AFP / Scanpix

Казахстан уведомил Министерство иностранных дел Эстонии о своем намерении открыть в Таллинне посольство, передает BNS.

«Министерство иностранных дел получило ноту о намерении Казахстана открыть посольство, мы со своей стороны приветствуем решение открыть в Таллинне посольство», – сказала BNS пресс-секретарь МИД Сандра Камилова.

Казахстан неофициально сообщил об открытии посольства на позапрошлой неделе, когда министр экономики и инфраструктуры Таави Аас находился с визитом в Нур-Султане.

Эстония и Казахстан завязали дипломатические связи 27 мая 1992 года, в Эстонии действует консульство Казахстана.

Посольство Эстонии в Нур-Султане действует в 2011 года.

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