Казахстан планирует открыть посольство в Эстонии

«Министерство иностранных дел получило ноту о намерении Казахстана открыть посольство, мы со своей стороны приветствуем решение открыть в Таллинне посольство», – сказала BNS пресс-секретарь МИД Сандра Камилова.

Казахстан неофициально сообщил об открытии посольства на позапрошлой неделе, когда министр экономики и инфраструктуры Таави Аас находился с визитом в Нур-Султане.

Эстония и Казахстан завязали дипломатические связи 27 мая 1992 года, в Эстонии действует консульство Казахстана.