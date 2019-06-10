Партия народного единства может объединиться с EKRE

Партия народного единства (RÜE) на вчерашем съезде обсуждала возможное объединение с Эстонской консервативной народной партией (EKRE).
Съезд RÜE поддерживает начало консультаций с EKRE для объединения партий, сообщил пресс-секретарь партии в понедельник BNS.
Съезд также переизбрал руководителем Партии народного единства Пааво Раудсеппа.
В августе 2018 года партия обсуждала вопрос о том, что на выборы в Рийгикогу в марте 2019 года она могла бы пойти единым фронтом с одной из трех политических сил – Свободной партией, Isamaa (Отечество) или EKRE, однако до конкретного решения так и не дошла.
Вместе с тем, в марте 2019 года член правления RÜE, бывший министр иностранных дел Эстонии Кристийна Оюланд заявила, что ее партия энергично поддерживает позиции EKRE, резко критикуя тенденции федерализации Европейского Союза.