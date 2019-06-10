Пн, 10.06.2019
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Партия народного единства может объединиться с EKRE

Rahva Ühtsuse Erakond

ФОТО: Erakogu

Партия народного единства (RÜE) на вчерашем съезде обсуждала возможное объединение с Эстонской консервативной народной партией (EKRE).

Съезд RÜE поддерживает начало консультаций с EKRE для объединения партий, сообщил пресс-секретарь партии в понедельник BNS.

Съезд также переизбрал руководителем Партии народного единства Пааво Раудсеппа.

В августе 2018 года партия обсуждала вопрос о том, что на выборы в Рийгикогу в марте 2019 года она могла бы пойти единым фронтом с одной из трех политических сил – Свободной партией, Isamaa (Отечество) или EKRE, однако до конкретного решения так и не дошла.

Вместе с тем, в марте 2019 года член правления RÜE, бывший министр иностранных дел Эстонии Кристийна Оюланд заявила, что ее партия энергично поддерживает позиции EKRE, резко критикуя тенденции федерализации Европейского Союза.

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