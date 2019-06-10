В Ида-Вирумаа возвращается «Музыка семи городов»

Летний фестиваль «Музыка семи городов» представит 15 концертов по всему Ида-Вирумаа. В регионе побывает много известных исполнителей. Уку Сувисте и Отт Лепланд дадут бесплатные концерты.
Фестиваль, проходящий уже в 21-й раз, значительно оживил музыкальную жизнь Ида-Вирумаа. Изначальная идея – 7 дней, 7 концертов и 7 городов – приобрела невиданный размах. Теперь это праздник разных жанров – от классической камерной и старинной музыки до джаза и поп-музыки – длится почти две недели с 10 по 21 июля. Концерты проходят в разных городах и в разных местах – в усадьбах, церквях и даже… под землей в шахтном музее.
В этом году на фестиваль приедет много известных исполнителей: София Рубина, Уку Сувисте, Отт Лепланд и другие. Популярный эстонский певец и автор песен Отт Лепланд, представлявший Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2012 году, даст бесплатный сольный концерт! Выступление состоится 16 июля в 19 часов в Кохтла-Ярвеском культурном центре. Поклонников таланта Сувисте и Рубиной ждут концерты в Тойла 14 и 18 июля.
Фестиваль откроется 10 июля в большом зале Йыхвиского концертного дома выступлением экспериментального оркестра «Симфониетта Эстония». Его уникальность в том, что он работает без главного дирижера и худрука, а все решения принимаются сообща. Виртуозный коллектив смело внедряет инновации в музыку и ищет нестандартные формы самовыражения. Эстонская «Симфониетта» представит программу на музыку Чайковского, Аренского, Аттерберга и Грига под названием «Элегическое настроение».
В Нарвском колледже Тартуского университета 11 июля прозвучит концерт «Родные просторы» в исполнении хора девочек ЭТВ.
Коллектив исполнит разную музыку: от сочинений Густава Эрнесакса и переложений народных песен до произведений современных композиторов – Кадри Вооранд, Расмуса Пуура и Пярта Уусберга. А уже 13 июля Йыхвиский концертный дом представит «Вариации на персидские темы» в исполнении бельгийского ансамбля HaftCraft. На этой же концертной площадке прозвучит и финальный аккорд фестиваля под названием «Летний свинг». Это будут вокальные композиции Неле-Лийз Вайксоо из классики свинга и поп-музыки.