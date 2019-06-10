Экс-министр Куузик хочет получить от государства компенсацию в размере шести окладов

Ушедший с поста министра внешней торговли и информационных технологий из-за скандала с насилием в семье Марти Куузик (EKRE) теперь хочет отсудить у государства компенсацию в размере свыше 31 000 евро.
Куузик подал жалобу на государство в Таллиннский административный суд в связи со своей вынужденной отставкой, требуя компенсацию в размере 31 458 евро - то есть шестимесячного оклада министра. В этой должности он пробыл полтора дня.
Пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу подтвердила Postimees, что такая жалоба была подана в суд, но суд еще не занял позицию в отношении дальнейших шагов. А именно, до 14 июня ответчику, то есть правительству Республики, была предоставлена возможность представить свою позицию. Затем суд решит, будет ли рассматриваться жалоба Куузика.
Куузик обратился к премьер-министру и председателю Центристской партии Юри Ратасу с просьбой покинуть министерское управление 30 апреля. В то же время Куузик объявил, что он уйдет из правительства в интересах его работы, чистки своей репутации и защиты семьи.