Экс-министр Куузик хочет получить от государства компенсацию в размере шести окладов

Куузик подал жалобу на государство в Таллиннский административный суд в связи со своей вынужденной отставкой, требуя компенсацию в размере 31 458 евро - то есть шестимесячного оклада министра. В этой должности он пробыл полтора дня.

Пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу подтвердила Postimees, что такая жалоба была подана в суд, но суд еще не занял позицию в отношении дальнейших шагов. А именно, до 14 июня ответчику, то есть правительству Республики, была предоставлена возможность представить свою позицию. Затем суд решит, будет ли рассматриваться жалоба Куузика.