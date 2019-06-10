К съемкам фильма Нолана у Горхолла появились машины украинской скорой помощи и полиции

Автомобили в огороженной зоне у столичного Горхолла, который выбрали одной из площадок для съемок голливудского блокбастера Tenet Кристофера Нолана, указывают на то, что действие фильма происходит на Украине.
Помимо автомобилей скорой помощи и полиции, у Горхолла также замечены машины украинского спецподразделения полиции КОРД, передает Rus.ERR.
Весной этого года стало известно, что съемки нового шпионского боевика Tenet (возможные варианты перевода - «Догма», «Принцип», «Постулат») компании Warner Brothers пройдут в том числе в Эстонии. В Таллинне для съемок выбрали несколько площадок, включая Горхолл и Лаагна-теэ, которую киностудия попросила в течение лета перекрыть на некоторое время для проведения съемок.
Премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.