Пн, 10.06.2019
"Предполагать, что женщины в первую очередь заинтересованы в сексуальной свободе — это несколько нереалистично". Екатерина Шульман
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • К съемкам фильма Нолана у Горхолла появились машины украинской скорой помощи и полиции

К съемкам фильма Нолана у Горхолла появились машины украинской скорой помощи и полиции

Горхолл.

ФОТО: Tairo Lutter

Автомобили в огороженной зоне у столичного Горхолла, который выбрали одной из площадок для съемок голливудского блокбастера Tenet Кристофера Нолана, указывают на то, что действие фильма происходит на Украине.

Помимо автомобилей скорой помощи и полиции, у Горхолла также замечены машины украинского спецподразделения полиции КОРД, передает Rus.ERR.

Весной этого года стало известно, что съемки нового шпионского боевика Tenet (возможные варианты перевода - «Догма», «Принцип», «Постулат») компании Warner Brothers пройдут в том числе в Эстонии. В Таллинне для съемок выбрали несколько площадок, включая Горхолл и Лаагна-теэ, которую киностудия попросила в течение лета перекрыть на некоторое время для проведения съемок.

Премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ