Можно ли встать с колен, если тебя все время бьют по ногам?

Но пришедший им на смену кабинет Марта Лаара решил, что пора этих кур резать. И зарезали. Меньше чем через полгода после вступления лидера национал-консервативного Союза Отечества Марта Лаара в должность премьер-министра, завод «Балтиец» был ликвидирован. Выяснилось, что миролюбивая Эстония не нуждается в оборонной продукции. А тот факт, что высокие технологии, применяемые для выпуска такой продукции, могут быть использованы во вполне мирных отраслях, никого из «высоких» государственных умов, не интересовал.

Бремя упущенных возможностей

С этого шага начался обвальный процесс гибели предприятий Ида-Вирумаа.

У каждого из них – своя история, и причины закрытия «Кренгольма» отличаются от тех, что привели к кончине комбината «Нитроферт» в Кохтла-Ярве. То же самое относится к сокращению добычи сланца и связанному с этим закрытию шахт.

Но при всех различиях всякий раз можно было избежать драматического развития событий и пагубного их влияния на человеческие судьбы, прояви власти хотя бы минимальную заинтересованность в сохранении десятилетиями наработанного промышленного и научного потенциала. В той же, кстати, сланце-переработке Эстонией накоплен уникальный опыт и теоретические разработки, признаваемые во всем мире. Но нет пророков в отечестве своем…

Порой даже возникает ощущение, что «наверху» умышленно делают так, чтобы загнобить все, что находится восточнее границы Ляэне-Вирумаа. Внешне это оправдывается тем, что все здешние производства оказывают вредное воздействие на окружающую среду.

А между тем здесь же имеется пример, как – при разумном прагматичном подходе к делу – можно даже неблагополучное в этом отношении предприятие превратить в высокорентабельное и экологически чистое.

В расположенном между Нарвой и Кохтла-Ярве городе Силламяэ действует многопрофильный концерн SilMet Group, создателем которого и одним из совладельцев является Тийт Вяхи, в 1992 году занимавший пост премьер-министра Эстонии.

Вот что он сам рассказывал мне об истории создания концерна несколько лет назад: «Когда мы обратили свои взоры на Силламяэ, где когда-то был завод по переработке редкоземельных металлов, то очень многие считали это пустой затеей. На этом некогда закрытом «почтовом ящике» готовы были поставить крест. Во-первых, говорили скептики, для него нет сырья. Во-вторых, нет надобности в такой продукции. И, в-третьих, в Эстонии нет вузов, которые бы готовили специалистов для этой отрасли. Есть небольшая группа «чужих» специалистов, оставшихся еще со времен Советского Союза… И я, по-моему, доказал, что SilMet – это хорошее предприятие, эстонское, одно из самых ярких предприятий hi-tech, способных делать очень качественную продукцию – тантал и ниобий чистотой 99,999. После Китая наше предприятие – второе в мире по уровню производства редкоземельных металлов».