Неизлечимо больной экс-игрок "Зенита" пригласил всех на свой "последний вечер"

Бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен записал обращение, в котором пригласил всех на встречу, передает sports.ru.
42-летний футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и находится в хосписе в Шотландии.
«Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер.
Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», – сказал Риксен с помощью устройства, генерирующего речь.
«Вечер с Фернандо Риксеном» пройдет в GoGlasgow Urban Hotel, входной билет стоит 70 фунтов. Вырученные средства пойдут в фонд Риксена и фонд The Motor Neurone Disease Association, которые ищут лечение от БАС – неизлечимого дегенеративного заболевания центральной нервной системы.
Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Он выиграл с командой четыре трофея – чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
Голландец также известен по выступлениям за «Рейнджерс» (2000-2006).
https://www.sports.ru/football/1075331635.html