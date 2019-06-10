Дорожный хаос продолжается: сегодня около памятника «Русалке» изменится организация движения

По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, движение будет организовано по системе 2+2. Это значит, что будут открыты две полосы движения в сторону центра и две полосы в сторону Пирита. При этом, правая полоса из Пирита в Кесклинн будет со свободным движением, что значит, движение на ней не регулируется светофорами, за исключением светофора у посольства Китая. В направлении Певческого поля, а также в обратном направлении, будет открыто по одной полосе движения.