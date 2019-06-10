Дело журналиста вызвало огромный общественный резонанс. В его поддержку выступили не только коллеги, которые проводили пикеты у столичного управления МВД и дежурили у здания суда, но и музыканты, телеведущие и другие известные люди. Три крупнейших деловых издания - «Ведомости», «Коммерсант» и РБК - вышли с одинаковыми первыми полосами в поддержку Голунова.

Накануне главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на канале «Россия 1» заявил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах Голунова.

Киселев от себя добавил, что химики исследовали мочу, взятую сразу после задержания журналиста. «Одна ценная деталь - говорим как есть - следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено», - сказал телеведущий.

В понедельник Брюн сказал РИА «Новости», что тест на наркотики показывает отрицательный результат.

«Исследование продолжается, но на сегодняшний момент [следы наркотиков] не обнаружены», - сообщил он.