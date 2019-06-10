Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Чиков опубликовал в своем телеграм-канале заключения экспертов.
Адвокаты «Агоры» защищают журналиста, который был задержан в четверг. Поздно вечером в субботу Голунов по решению суда был помещен под домашний арест.
Вот как об этом говорится в заключении сотрудников экспертно-криминалистического центра управления внутренних дел по Западному административному округу управления МВД России по Москве, опубликованном Павлом Чиковым: «На поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин... следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ - не обнаружено».
Голунова обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Сам он считает дело сфабрикованным и связывает его со своим журналистским расследованием о похоронном бизнесе. В суде спецкор заявил, что ему поступали угрозы. «Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват», - заявил он суду.