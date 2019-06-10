Айнар Рууссаар согласился стать преподавателем в Кохтла-Ярвеской госгимназии

Журналист Айнар Рууссаар, который ранее возглавлял новостное агентство BNS и телеканал ETV, принял приглашение директора госгимназии Кохтла-Ярве стать преподавателем в новом учебном заведении, сообщает Rus.ERR.
«Да, я буду работать в создаваемой в Кохтла-Ярве госгимназии по приглашению ее директора Хендрика Агура. Я возглавлю кафедру гуманитарных предметов, буду преподавать историю, средства массовой информации, возможно, еще какие-то предметы», - сказал Рууссаар в воскресенье в передаче Nadal+ на Таллиннском телевидении.
«Пока еще нет всех преподавателей, нет расписания, так что я не могу точно сказать, сколько уроков я буду вести», - сообщил Айнар Рууссаар порталу ERR Uudised, добавив, что готов преподавать историю XX века и обществоведение.