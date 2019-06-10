Пн, 10.06.2019
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Не повторите его ошибку: за это нарушение пассажиру пожизненно запретили летать

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

30-летнему мужчине за использование вейпа во время полета пожизненно запретили летать самолетами авиакомпании Spirit Airlines, сообщает CNN.

Инцидент произошел на рейсе Spirit Airlines из Детройта в Нью-Орлеан.

30-летний пассажир во время полета решил покурить электронную сигарету, для чего отправился в туалет самолета. В самолете сработала пожарная сигнализация, нарушитель был пойман на месте преступления стюардом.

В аэропорту Нью-Орлана курильщика ожидала полиция - сначала он отрицал, что курил, но затем сказал, что не знал, что это запрещено.

После допроса в полиции мужчина был отпущен.

Однако авиакомпания установила для него пожизненный запрет на полеты ее самолетами.

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