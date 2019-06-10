Не повторите его ошибку: за это нарушение пассажиру пожизненно запретили летать

30-летнему мужчине за использование вейпа во время полета пожизненно запретили летать самолетами авиакомпании Spirit Airlines, сообщает CNN.
Инцидент произошел на рейсе Spirit Airlines из Детройта в Нью-Орлеан.
30-летний пассажир во время полета решил покурить электронную сигарету, для чего отправился в туалет самолета. В самолете сработала пожарная сигнализация, нарушитель был пойман на месте преступления стюардом.
В аэропорту Нью-Орлана курильщика ожидала полиция - сначала он отрицал, что курил, но затем сказал, что не знал, что это запрещено.
После допроса в полиции мужчина был отпущен.
Однако авиакомпания установила для него пожизненный запрет на полеты ее самолетами.