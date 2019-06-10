Пн, 10.06.2019
"Предполагать, что женщины в первую очередь заинтересованы в сексуальной свободе — это несколько нереалистично". Екатерина Шульман
  • Rus.Postimees.ee
  • Картина дня: аудит Госконтроля, компенсация Куузика и банковское новшество

Картина дня: аудит Госконтроля, компенсация Куузика и банковское новшество

Овощи.Иллюстративное фото.

ФОТО: Dzinnik Darius / PantherMedia / Dzinnik Darius

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.

Госконтроль: в Эстонии в недостаточной степени изучают содержание ядовитых веществ в овощах и фруктах

Госконтроль считает, что Ветеринарно-пищевой департамент и Министерство сельской жизни должны значительно улучшить информированность людей в отношении рисков, связанных с содержащимися в продуктах питания остатками средств защиты растений. Читать далее...

Экс-министр Куузик хочет получить от государства компенсацию в размере шести окладов

Ушедший с поста министра внешней торговли и информационных технологий из-за скандала с насилием в семье Марти Куузик (EKRE) теперь хочет отсудить у государства компенсацию в размере свыше 31 000 евро. Читать далее...

Можно ли встать с колен, если тебя все время бьют по ногам?

В одной из своих публикаций в конце мая я, делясь впечатлениями от поездки в самый восточный город Эстонии, ничуть не кривя душой, отметил, что «…сегодня буквально в атмосфере Нарвы разлито некое чувство спокойного внутреннего достоинства». И это – в отличие от прежних лет, когда здесь царили депрессивные настроения, пишет колумнист Вячеслав Иванов.

Нововведение существенно облегчит жизнь обладателям счетов в разных банках

Не позднее сентября может появиться возможность при входе в один интернет-банк видеть остаток счета в других банках и совершать с них платежи. Читать далее...

Карьер Румму открыт для посетителей: но чтобы попасть туда, придется заплатить

Популярное место отдыха в карьере Румму (Харьюский уезд) в этом году снова официально открылось для посетителей: развалины сделаны более безопасными, а с посетителей стали брать деньги за входной билет. Читать далее...

«Ведомости», РБК и «Коммерсант» вышли с обложками «Мы Иван Голунов»

Три ведущих российских деловых издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли в понедельник с фразой «Мы Иван Голунов» на первой полосе. Таким образом они демонстрируют поддержку журналисту, обвиняемому в хранении и сбыте наркотиков. Читать далее...

Не хватает еще миллиона: на покупку самого дорогого в мире лекарства для малышки Аннабель собрали более 800 тысяч

Детский фонд Клиники Тартуского университета обратился к населению Эстонии с призывом оказать помощь трехмесячной Аннабель, у которой врачи диагностировали недуг под названием спинальная мышечная атрофия, или СМА. На данный момент собрано уже 819 485 евро. Читать далее...

НАТО: учения BALTOPS-2019 не направлены против какой-либо страны

Начавшиеся в воскресенье учения НАТО BALTOPS-2019 не направлены против третьих стран, но призваны показать, что альянс может защитить себя от любого противника, следует из заявления пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску. Читать далее...

Обвиненного в жестоком убийстве нарвитянина прокуратура просит посадить на 14 лет

Уголовное дело о жестоком убийстве женщины-косметолога ее мужем прямо на рабочем месте, в салоне красоты, суд рассмотрел в закрытом режиме и скоро вынесет приговор. Применяемая уголовная статья допускает пожизненное заключение. Читать подробнее...

Какую пользу может принести Кристофер Нолан Эстонии?

Минувшей зимой, когда директор Эстонского института кино Эдит Сепп ехала по Ярвевана-теэ, у нее зазвонил телефон: нужно немедленно прибыть в гостиницу "Хилтон". Очень хорошо, что она ответила на этот звонок: это был первый знак того, что признанный голливудский режиссер Кристофер Нолан может снять фильм в Таллинне. Читать далее...

К съемкам фильма Нолана у Горхолла появились машины украинской скорой помощи и полиции

Автомобили в огороженной зоне у столичного Горхолла, который выбрали одной из площадок для съемок голливудского блокбастера Tenet Кристофера Нолана, указывают на то, что действие фильма происходит на Украине. Читать далее...

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ