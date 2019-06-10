Картина дня: аудит Госконтроля, компенсация Куузика и банковское новшество

Госконтроль: в Эстонии в недостаточной степени изучают содержание ядовитых веществ в овощах и фруктах

Госконтроль считает, что Ветеринарно-пищевой департамент и Министерство сельской жизни должны значительно улучшить информированность людей в отношении рисков, связанных с содержащимися в продуктах питания остатками средств защиты растений. Читать далее...

Экс-министр Куузик хочет получить от государства компенсацию в размере шести окладов

Ушедший с поста министра внешней торговли и информационных технологий из-за скандала с насилием в семье Марти Куузик (EKRE) теперь хочет отсудить у государства компенсацию в размере свыше 31 000 евро. Читать далее...

Можно ли встать с колен, если тебя все время бьют по ногам?

В одной из своих публикаций в конце мая я, делясь впечатлениями от поездки в самый восточный город Эстонии, ничуть не кривя душой, отметил, что «…сегодня буквально в атмосфере Нарвы разлито некое чувство спокойного внутреннего достоинства». И это – в отличие от прежних лет, когда здесь царили депрессивные настроения, пишет колумнист Вячеслав Иванов.

Нововведение существенно облегчит жизнь обладателям счетов в разных банках

Не позднее сентября может появиться возможность при входе в один интернет-банк видеть остаток счета в других банках и совершать с них платежи. Читать далее...

Карьер Румму открыт для посетителей: но чтобы попасть туда, придется заплатить

Популярное место отдыха в карьере Румму (Харьюский уезд) в этом году снова официально открылось для посетителей: развалины сделаны более безопасными, а с посетителей стали брать деньги за входной билет. Читать далее...

«Ведомости», РБК и «Коммерсант» вышли с обложками «Мы Иван Голунов»

Три ведущих российских деловых издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли в понедельник с фразой «Мы Иван Голунов» на первой полосе. Таким образом они демонстрируют поддержку журналисту, обвиняемому в хранении и сбыте наркотиков. Читать далее...

Не хватает еще миллиона: на покупку самого дорогого в мире лекарства для малышки Аннабель собрали более 800 тысяч

Детский фонд Клиники Тартуского университета обратился к населению Эстонии с призывом оказать помощь трехмесячной Аннабель, у которой врачи диагностировали недуг под названием спинальная мышечная атрофия, или СМА. На данный момент собрано уже 819 485 евро. Читать далее...

НАТО: учения BALTOPS-2019 не направлены против какой-либо страны

Начавшиеся в воскресенье учения НАТО BALTOPS-2019 не направлены против третьих стран, но призваны показать, что альянс может защитить себя от любого противника, следует из заявления пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску. Читать далее...

Обвиненного в жестоком убийстве нарвитянина прокуратура просит посадить на 14 лет

Уголовное дело о жестоком убийстве женщины-косметолога ее мужем прямо на рабочем месте, в салоне красоты, суд рассмотрел в закрытом режиме и скоро вынесет приговор. Применяемая уголовная статья допускает пожизненное заключение. Читать подробнее...

Какую пользу может принести Кристофер Нолан Эстонии?

Минувшей зимой, когда директор Эстонского института кино Эдит Сепп ехала по Ярвевана-теэ, у нее зазвонил телефон: нужно немедленно прибыть в гостиницу "Хилтон". Очень хорошо, что она ответила на этот звонок: это был первый знак того, что признанный голливудский режиссер Кристофер Нолан может снять фильм в Таллинне. Читать далее...

К съемкам фильма Нолана у Горхолла появились машины украинской скорой помощи и полиции