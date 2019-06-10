У вас долги? Летом можно получить бесплатную правовую помощь в пяти городах Эстонии

Судебные исполнители с сегодняшнего дня предлагают бесплатную правовую помощь в вопросах взыскания и ликвидации долгов. Услуги оказываются в рамках кампании «В суд с исполнителем» в июне, июле и августе в Харьюмаа, Тартумаа и Вирумаа.
Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих с сегодняшнего дня консультирует людей по вопросам ликвидации задолжностей и всего процесса исполнительного производства. Стоит отметить, что консультируют только тех, кто ищет решение проблемы ликвидации долгов.
По статистике, 80% должников нуждаются в правовой помощи и советах о том, как освободиться от долгов.
Чтобы получить бесплатную правовую помощь, следует зарегистрироваться на прием.
Консультации проходят 10.06-14.06, 15.07-19.07 и 12.08-16.08 в следующих бюро:
Харьюмаа
Ühinenud Kohtutäiturid büroo, Рявала пуйестеэ, 5, Таллинн:
- Судебный исполнитель Хилле Куду, регистрация: buroo.kudu@taitur.net
- Судебный исполнитель Кристийна Фейнман, регистрация: buroo.feinman@taitur.net
- Судебный исполнитель Арви Пинк, регистрация: buroo.pink@taitur.net
- Судебный исполнитель Ристо Сепп, регистрация: buroo.sepp@taitur.net
Судебный исполнитель Мати Кадак, регистрация: Mati.kadak@taitur.just.ee, адрес: улица Кентманни 21/Лийвалайа 27/Каупмехе 14, II этаж (вход со стороны улицы Каупмехе), Таллинн;
Судебный исполнитель Элин Вилиппус, регистрация: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee, адрес: А.Лаутери, 5, Таллинн;
Судебный исполнитель Катрин Веллет, регистрация: info@vellet.ee, адрес: Ротерманни, 5, Таллинн.
Тартумаа
Судебный исполнитель Анне Бёклер, регистрация: Anne.Bockler@taitur.just.ee, адрес: Ыпетая, 9a, Тарту
Судебный исполнитель Тайве Пеэдосаар, регистрация: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee, адрес: улица Юри, 43, Выру
Вирумаа
Судебный исполнитель Татьяна Афанасьева, Tatjana Afanasieva: narva.taitur@taitur.just.ee, адрес: улица Пушкина 20-M1 (I этаж), Нарва
Судебный исполнитель Райго Пярс, регистрация: raigo.pars@taitur.just.ee, адрес: Лаада, 20, Раквере.