Пн, 10.06.2019
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Сидящий в СИЗО Мамаев не видел своих детей с октября

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 11, 2018: Russian footballer Pavel Mamaev during a hearing into criminal cases against him and footballer Alexander Kokorin at Moscow's Tverskoi District Court. On October 8, 2018, the football players hit a Russian Industry and Trade Ministry official Denis Pak with a chair in a cafe and attacked a driver of Channel One journalist Olga Ushakova by the Peking Hotel in central Moscow. Artyom Geodakyan/TASS

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал футболисту в свидании с его детьми.

«Мы ходатайствовали в суде о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября. «Он держится, сохраняет стойкость духа. Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить. Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре», — цитирует Бушманова championat.com.

B октябре прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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