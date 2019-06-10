Калев Стойческу: Россия относится к своим символам с религиозным фанатизмом

Когда Молотов и Риббентроп нас ободрали, это был – кошмар… Цитирует в Postimees некогда высказанные Ханно Руннелем слова научный сотрудник Международного центра оборонных исследований и колумнист Калев Стойческу.
Каждый народ хочет чем-то гордиться. Крупные исторические события и герои – это первые кандидаты, а могут же, например, вино, сыр или традиция выпекать багет тоже стать национальной гордостью и приносить чувство удовлетворения. Другие дело, являются ли эти символы идентитета разных народов и стран заслуживающими почитания в глазах других народов, или они являются скорее нейтральными и бессмысленными, если вообще не противоречивыми.
Эстонцы – поющий народ. Песни могут быть массовыми, например, «Мерсельеза», которая из-за своей исторической значимости является государственным гимном с самым воинственным текстом. Первые две строчки советского гимна (который указом президента России Владимира Путина в 2000 году вновь взят в использование) рассказывали о союзе нерушимом республик «свободных», который великая России сплотила на века. Великорусская шовинистическая представительская песня оказалась самой большой в мире ложью – так называемые советские республики не были свободными, но они стали свободными, поскольку их союз оказался не нерушимым и не простоял века. Однако сохранился царящий в Москве менталитет столетней давности, который по-прежнему направлен на «сплочение» других стран. Эстонцы песнями сделали себя свободными и доказали, что спокойное пение всегда лучше, чем насилие.
Некоторые национальные герои или иные символы иногда в качестве придирки или на полном серьезе ставятся под сомнение. Пытаются показать или доказать – в зависимости от контекста – их мистичность (нереальность) или диаметрально противоположные роли или значение. Такое происходит с ложными утверждениями, которые не сходятся с фактами или скорее заслуживающими доверия историческими источниками. Например, британцы любят время от времени подкалывать французов, утверждая, что подвиги Жанны д´Арк являются выдумкой, или в лучшем случае здорово утрированы, а на костер ее отвели скорее бургундцы, а не англичане. Французы приподнимают брови, но вообще не считают нужным гневаться на своих исторических противников. Они, может быть, иронически отвечают, что жители островного государства до вторжения Вилльяма Завоевателя в 1066 году в действительности были дикарями и правильно есть, пить и говорить научились только после длившейся триста лет франкоязычной монархии. Но с восточным соседом Эстонии другие истории, поскольку Россия относится к своим символам с религиозным фанатизмом, и становится агрессивной в случае любого «нападения», которой может быть и обычная критика или сомнение.
4 июня государственное информагентство «Тасс» процитировало российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который в статье «Праздник победы», опубликованной в журнале «Международные отношения», утверждал, что кто-то (явно – западный мир, поскольку никто другой как враг не квалифицируется) пытается затушить факел победы, который Советский Союз добыл в войне с нацистской Германием. В статье Лавров отмечает, что и в России есть те, кто «как попугай повторяет слухи», имеющих цель уничтожить память о войне и победе, и прекратить празднование Дня победы. Он добавил, что «пытаются опорочить героев» и «посеять зерно недоверия для отрицания правильности пути, выбранного предшественниками (россиян)». А также представить Советский Союз агрессором. Лавров вновь показал, насколько Кремль и большая часть россиян сверхчувствительны к «неправильным» и «враждебным» (но чаще всего правдивым) версиям, которые касаются значения победы и способа ее празднования, а также уверенности в статусе Сталина. Никто не спорит, что Советский Союз сыграл очень большую роль в разрушении нацистской Германии, а у русского народа, естественно, есть право помнить ужасы войны и праздновать свою победу.
Но статья Лаврова демонстрирует, что и спустя 74 года Россия должна бороться с отрицанием совершенных ею преступлений, и уничтожением памяти, как минимум, своего народа. Россия утверждает, что все было определено решением Нюрнбергского международного военного трибунала от 1946 года – кто белый, а кто черный. Понятно, что тогдашние решения не подвергаются оспариванию, но они не касались очень многих преступлений, который совершил Советский Союз, поскольку победителей (к сожалению) не судят. Москва избежала Нюрнберга, но – как мы видим – в реальности не избежала. Преступления сталинского режима – оккупация и аннексия стран Балтии, раздел Польши вместе с нацистской Германией, массовые убийства и депортации прибалтийских народов и поляков, Зимняя война против Финляндии, катынские расстрелы, изнасилования как минимум сотен тысяч немок разных возрастов в финальной части войны и так далее – угнетают Кремль и ставших его жертвами народы. Неужели и через 70 лет Москва будет отрицать, что сбила малазийский самолет (рейс MH 17 в июле 2014 года)?
Отдел истории и документов МИД России недавно в издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала» впервые опубликовал копии оригинальных документов на русском языке пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола, к которому в свою очередь имелась пояснительная записка (в которой уточнялась протяженность границы, возникающей при разделе Польши). Ясно, что Россия вновь пытается объяснить и навязать свой нарратив, согласно которому подписание пакта было для Сталина неизбежным шагом, поскольку западные империалисты до начала Второй Мировой войны отказались от сотрудничества с Москвой. В ходу у российского МИД может быть – как всегда – несколько возможных целей. Во-первых, пытаются показать, что Россия не занимается очисткой архивов, как утверждается (поскольку, чего нет в архиве, того не существует, что касается ГУЛАГа). Во-вторых, ссылаются на историю и пытаются внушить западному миру, что сотрудничество с Кремлем неизбежно и уклонение от этого – какие бы преступления не ставили Кремлю в претензию – ведет к катастрофе. В-третьих, хотят подчеркнуть, что Россия всегда побеждает, и предпринятые ею войны всего правильные – в том числе продолжающая агрессия против Украины.
Упорное формирование идентитета восточного соседа во времена путинизма вышло на конкретные рельсы. Основой ему являются православная вера и непобедимость. Кроме того, коллективное и непреклонное возвышение путинского режима. Якобы для России это является единственно возможной формой правления, в которой, конечно, больше, чем крупица правды, поскольку и Ивана Грозного можно опознавать в царе, боярах, опричниках, крепостных крестьянах и иных модернизированных вариантах. Для образного объяснения компота идентитета подходит возведение Путиным в ранг иконы георгиевской ленточки, которую передовые россияне уже воплотили в жизни.
Но, в конце концов, какое нам дело до того, что и как Россия празднует 9 мая? Проводите и дальше демонстрации своей военной силы. Что из того, что у ракетной системы «Искандер» как и многих по возрасту слишком молодых, сидящих на трибунах, ветеранов нет ничего общего со взятием Берлина, как и у украшения детей пилотками и деревянными Калашниковыми. Мы празднуем в этот день День Европы, который связан с контекстом после Второй Мировой войны, а также символизирует мир и единство.