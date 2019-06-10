Калев Стойческу: Россия относится к своим символам с религиозным фанатизмом

Но статья Лаврова демонстрирует, что и спустя 74 года Россия должна бороться с отрицанием совершенных ею преступлений, и уничтожением памяти, как минимум, своего народа. Россия утверждает, что все было определено решением Нюрнбергского международного военного трибунала от 1946 года – кто белый, а кто черный. Понятно, что тогдашние решения не подвергаются оспариванию, но они не касались очень многих преступлений, который совершил Советский Союз, поскольку победителей (к сожалению) не судят. Москва избежала Нюрнберга, но – как мы видим – в реальности не избежала. Преступления сталинского режима – оккупация и аннексия стран Балтии, раздел Польши вместе с нацистской Германией, массовые убийства и депортации прибалтийских народов и поляков, Зимняя война против Финляндии, катынские расстрелы, изнасилования как минимум сотен тысяч немок разных возрастов в финальной части войны и так далее – угнетают Кремль и ставших его жертвами народы. Неужели и через 70 лет Москва будет отрицать, что сбила малазийский самолет (рейс MH 17 в июле 2014 года)?

Отдел истории и документов МИД России недавно в издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала» впервые опубликовал копии оригинальных документов на русском языке пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола, к которому в свою очередь имелась пояснительная записка (в которой уточнялась протяженность границы, возникающей при разделе Польши). Ясно, что Россия вновь пытается объяснить и навязать свой нарратив, согласно которому подписание пакта было для Сталина неизбежным шагом, поскольку западные империалисты до начала Второй Мировой войны отказались от сотрудничества с Москвой. В ходу у российского МИД может быть – как всегда – несколько возможных целей. Во-первых, пытаются показать, что Россия не занимается очисткой архивов, как утверждается (поскольку, чего нет в архиве, того не существует, что касается ГУЛАГа). Во-вторых, ссылаются на историю и пытаются внушить западному миру, что сотрудничество с Кремлем неизбежно и уклонение от этого – какие бы преступления не ставили Кремлю в претензию – ведет к катастрофе. В-третьих, хотят подчеркнуть, что Россия всегда побеждает, и предпринятые ею войны всего правильные – в том числе продолжающая агрессия против Украины.

Упорное формирование идентитета восточного соседа во времена путинизма вышло на конкретные рельсы. Основой ему являются православная вера и непобедимость. Кроме того, коллективное и непреклонное возвышение путинского режима. Якобы для России это является единственно возможной формой правления, в которой, конечно, больше, чем крупица правды, поскольку и Ивана Грозного можно опознавать в царе, боярах, опричниках, крепостных крестьянах и иных модернизированных вариантах. Для образного объяснения компота идентитета подходит возведение Путиным в ранг иконы георгиевской ленточки, которую передовые россияне уже воплотили в жизни.