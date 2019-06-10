Чтобы повысить зарплаты полицейским и спасателям, Хельме предлагает продать ETV+

В воскресенье в интервью Таллиннскому ТВ министр внутренних дел Март Хельме сказал, что частичная продажа ERR и отказ от строительства нового здания могли бы дать денег на повышение зарплат спасателям и полицейским, пишет Postimees.
Во избежание строительства нового теледома за 60 миллионов евро, по словам Хельме, можно было бы поджать все общественное телерадиовещание, а также пересмотреть потребности имеющихся домов: продать Радио «Таллинн», Raadio 2, ETV2, ETV+ и оставить только Vikerraadio, Klassikaraadio и ETV, сообщило телерадиовещание.
По словам Хельме, на эти деньги можно было бы на 14 миллионов в год увеличить зарплаты полицейским и спасателям.
Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») добавил, что для исполнения своих задач национальному телерадиовещанию нужно сохранить критическую денежную массу, технику и помещения, а также он ждет анализ Министерства внутренних дел о входящем в сферу управления Министерства культуры об ERR.
По словам Лукаса, студии нужного качества можно сделать и при реставрации старых зданий за семь миллионов евро.