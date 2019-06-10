Электронные дорожные знаки сделали движение на Таммсааре-теэ безопаснее

Установленные на Таммсааре-теэ электронные дорожные знаки, обозначающие разрешенную скорость, увеличили количество соблюдающих скоростной режим водителей на пять процентов, пишет Postimees.
«Результаты замеров до и после установки электронных знаков ограничения скорости на Таммсааре-теэ явно показали, что определяющие скорость движения электронные знаки эффективны и увеличивают дорожную безопасность», - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.
Количество особо крупных опасных превышений скорости снизилось после установки знаков примерно на 50 процентов (превышения до 71-80 км/ч в зоне действия ограничения до 50 км/ч снизились примерно на 50 процентов). На сегодняшний день с момента установки знаков прошел месяц, и дорожная картина стала более спокойной и размеренной. Превышение скорости в зоне действия знаков заметно снизилось. Хотя 44 процента водителей и после установки знаков превышают скорость, но и их превышения стали значительно меньше, чем раньше – в пределах 10 км/ч.
«У принципа победного заезда – кто первым доберется до следующего светофора – нет ничего, кроме необоснованного создания опасной ситуации. Особенно важно водителям помнить о том, что превышение допустимой скорости очень быстро превращается в скорость убийцы, но никакого выигрыша во времени это не дает, поскольку выигрыш во времени съедает следующий и следующий светофор», - сказал Новиков.
Он добавил, в результате многочисленных испытаний выяснилось, что водитель, едущий со скоростью 50 км/ч, может остановить машину перед неожиданно выбежавшим на дорогу человеком, а машина, едущая со скоростью 60 км/ч, этого уже не позволит и повлечет за собой столкновение, половина из которых, как правило, заканчивается смертью пешехода.