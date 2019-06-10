Spiegel – о грязных сделках Siemens в России: часть денег должна была пойти «Единой России»

«Например, Михаил Юревич, который сначала был мэром Челябинска, а затем губернатором региона. 4 июля 2011 года он приземлился в Мюнхене, а на следующий день поступил на лечение в больницу бундесвера в Ульме. Год спустя на обследование приехали его дети. (...) Только "когда все дело грозило разоблачением, Юревич (...) оплатил все сразу", рассказал Вальдемар Р. полиции. Сегодня россиянин находится в бегах», – пишет издание.

«В Челябинске, на родине Юревича, в конце 2007 года Вальдемару Р. удалось выйти с томографами Siemens на российский рынок медтехники. Его схема, как и в более поздних случаях, выглядела так: он купил у Siemens оборудование за 6,5 миллионов долларов и потом продал его россиянам за 13,8 миллиона. Денег оставалось много, не только для того, чтобы оплатить приемы врачей в Германии, но и для того, чтобы положить их в карман коррумпированным ответственным лицам в России».

«Наиболее документально подтвержденным случаем является дело центра позитронно-эмиссионной томографии в Тюмени на Урале. (...) Ответственным лицом с российской стороны на этот раз стал советник губернатора. В качестве генподрядчика он должен был построить клинику и закупить томографы – что в России является хорошей возможностью брать взятки. Для этого друг губернатора устроил в строительное ведомство коррумпированного начальника отдела, который мог бы подтвердить, что оплаченные цены абсолютно обычны и что победил лучший поставщик. Лучшим поставщиком, как сообщается, был Вальдемар Р. со своим оборудованием от Siemens».

«Как следует из документов следствия, он приобрел у Siemens и второй компании систему за 11,2 млн долларов и предложил ее россиянам по цене, превышавшей изначальную более чем в два раза, – за 28 млн. Однако для генподрядчика даже такая цена была слишком дешевой. Он может отстегнуть из госбюджета 33 миллиона, сообщил он. Правда, 10 миллионов долларов нужно поделить: между ним самим и человеком из строительного ведомства».

«Вальдемар Р., по его собственным словам, занервничал. Такая большая сумма взятки – не будет ли у обоих россиян "проблем из-за их алчности"? Ничего страшного, ответил ему генподрядчик, часть денег пойдет правительственной партии "Единая Россия", на предвыборную кампанию. Поэтому с ними вообще ничего не может случиться», – передают журналисты.

Троица, продолжает издание, открыла счета в Valartis Bank в Лихтенштейне. Генподрядчик, сегодня также ушедший в подполье, получил 3,7 миллиона евро, подельник из строительного ведомства – 700 тысяч – так Вальдемар Р. позднее рассказал полиции. Сотрудник строительного ведомства в итоге также сознался и получил в России 8 лет тюрьмы.

«В безопасности Вальдемар Р. и коррумпированные россияне, вопреки своим ощущениям, не были: осиное гнездо разворошили в 2012 году следователи из московского управления МВД. Они направили запрос об оказании правовой помощи в ФРГ; расследование дела взяла на себя прокуратура Аугсбурга. То, что российские коллеги не переживут процесс – против них сразу же началось следствие, их подразделение было распущено в 2017 году – и что их главный следователь даже не останется в живых, тогда никто не мог предвидеть».

Это дело, отмечают журналисты, вызывает вопросы и касательно того, насколько в грязных сделках была замешана и головная организация Siemens. «Сегодня там отрицают любое соучастие. О высоких конечных ценах в России якобы никто не догадывался. Известны были лишь закупочные цены, которые получал Вальдемар Р. То, что деньги, вероятно, оказались в путинской партии, слышат там якобы впервые», – говорится в публикации.

За прекращение производства по делу в Аугсбурге в мае 2019 года Вальдемару Р. пришлось заплатить шестизначную сумму; из бизнеса с томографами он ушел, – пишет Der Spiegel в заключение. – Siemens с ним больше не сотрудничает.