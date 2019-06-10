Сторонников Закона о сожительстве становится всё больше

Отношение эстоноземельцев к сексуальным меньшинствам в последние годы немного улучшилось, например, сторонников Закона о сожительстве стало больше, чем его противников, следует из исследования общественного мнения, проведенное фирмой Turu-uuringute AS по заказу Эстонского центра по правам человека, на тему отношения людей к ЛГБТ-сообществу.
Исследование свидетельствует о том, что по сравнению с прошлыми годами значительно снизилось чувство дискомфорта при общении с представителями сексуальных меньшинств, а контакты с ними стали чаще.
Самый большой раскол носит языковой характер: русскоязычные респонденты гораздо нетерпимее в отношении ЛГБТ-сообщества, и поляризация стала еще больше.
По сравнению с прошлыми исследованиями отношение к сексуальным меньшинствам в целом изменилось незначительно, но стало больше тех, кто считают их совершенно приемлемыми, и снизилось число тех, кто не приемлет представителей ЛГБТ-сообщества.
Больше, нежели ранее, стало тех, кто согласен с тем, что геев и лесбиянок следует защищать от дискриминации на рабочем месте, в учебных заведениях, а также при получении товаров и услуг.
Выросло число сторонников Закона о совместном проживании. И если среди эстонцев к регистрации совместного проживания одобрительно относится 59% респондентов, то среди иноязычных – 26%. Существенная разница отмечается и в отношении к браку однополых пар (сторонников –45%, противников – 22%).
"Это можно было предсказать. Так было и в других странах, в которых поняли, что правовое урегулирование совместного проживания однополых семей не влечет за собой неожиданных негативных последствий. Но все же следует повысить сознательность людей касательно важности правоприменительных актов Закона о сожительстве", – прокомментировал итоги исследования руководитель Эстонского центра по правам человека Кари Кяспер.
Исполнительный директор Эстонского ЛГБТ-общества Кристель Раннаяэре считает, что за улучшением отношения стоят разъяснительная работа и личные контакты.
"В своей работе мы видим, что при наличии адекватной информации отношение людей меняется на позитивное. Люди также становятся более открытыми, когда у них есть личные контакты с представителями ЛГБТ-сообщества", – сказала Раннаяэре, добавив, что важной темой является повышение сознательности и в отношении трансгендеров.
К гомосексуальности наиболее терпимы женщины, люди в возрасте 20-29 лет, эстоноязычные, с высшим образованием и имеющие более высокий социальный статус и доход, жители Таллинна и Южной Эстонии. Наибольшая нетерпимость отмечается среди мужчин, людей в возрасте старше 60 лет, неэстонцев, жителей Ида-Вирумаа и небольших городов.