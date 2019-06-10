Фото: полиция разыскивает виновников аварий, повлекших имущественный ущерб

На прошедшей неделе в Тарту произошли две аварии, повлекшие имущественный ущерб. Для выяснения обстоятельств полиция ищет свидетелей, передает Tartu Postimees.
Пятого июня выяснилось, что в Тарту рядом с домом по адресу Яамамыйза 22a проехали по газону и врезались в ограждение. По первоначальным данным, с аварией может быть связан легковой автомобиль Ford Focus, водитель которого скрылся с места происшествия.
Четвертого июня в шесть часов вечера на Вяйке-кааре врезались в бок припаркованного около дома номер 43 красного легкового автомобиля Kia Ceed. По первоначальным данным, с инцидентом может быть связан внедорожник Volvo, водитель которого скрылся с места происшествия.
Полиция просит тех, у кого есть информация об этих аварих, связаться с ней по номеру 730 8814 или по э-мейлу louna.ate@list.politsei.ee.
Полиция напоминает, что в авариях, в которых страдают люди или оказывается повреждена собственность третьих лиц, следует сообщить об этом в полицию, не уезжая с места происшествия.