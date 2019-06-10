Удар молнии убил мчавшегося по шоссе мотоциклиста

В американском штате Флорида молния ударила в мужчину, который в этот момент ехал по шоссе на мотоцикле. Мужчина не выжил, сообщает издание The Daytona Beach News-Journal.
45-летний мотоциклист приехал во Флориду из Северной Каролины. По словам очевидца, молния ударила в его шлем, из-за чего мужчина потерял управление и попал в ДТП. В результате аварии мужчина погиб.
После удара молнии на шлеме остались темные отметины. Кроме того, судя по фотографии, которую опубликовала дорожная полиция Флориды, он поврежден и проломлен в нескольких местах.
This is what’s left of a 45 year old man’s helmet after he was struck by lightning, while riding his motorcycle southbound, on I-95 in Volusia County this afternoon. Unfortunately he did not survive the crash. pic.twitter.com/uFklUPY8r1— FHP Orlando (@FHPOrlando) 9 июня 2019 г.