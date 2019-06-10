Пн, 10.06.2019
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  • Удар молнии убил мчавшегося по шоссе мотоциклиста

Удар молнии убил мчавшегося по шоссе мотоциклиста

Гроза. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

В американском штате Флорида молния ударила в мужчину, который в этот момент ехал по шоссе на мотоцикле. Мужчина не выжил, сообщает издание The Daytona Beach News-Journal. 

45-летний мотоциклист приехал во Флориду из Северной Каролины. По словам очевидца, молния ударила в его шлем, из-за чего мужчина потерял управление и попал в ДТП. В результате аварии мужчина погиб. 

После удара молнии на шлеме остались темные отметины. Кроме того, судя по фотографии, которую опубликовала дорожная полиция Флориды, он поврежден и проломлен в нескольких местах.

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