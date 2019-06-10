На работу не вышел, мобильный телефон отключен: полиция ищет 44-летнего мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 44-летнего Кульдара, который в прошлую пятницу ушел из дома в Пыльвамаа и пропал.
Сегодня полиция получила сообщение, что 7 июня в деревне Кийза в волости Пыльва Кульдар должен был выйти на работу, но до туда он не добрался и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Близкие искали Кульдара своими силами, но безрезультатно, поэтому они обратились за помощью в полицию. Согласно поступившему сообщению, в субботу пропавшего видели на одном из хуторов в деревне Тромси, откуда отправился в неизвестном направлении. Полиция проверила заброшенные хутора, лесные насаждения и другие места, где он мог пребывать, но тщетно. Сегодня в работе использовался также дрон. Поиски продолжаются.
Обычно Кульдар ходит в красной кепке и джинсах. Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото мужчины, стражи порядка просят звонить по номеру 112.