Пн, 10.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров
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  • На работу не вышел, мобильный телефон отключен: полиция ищет 44-летнего мужчину

На работу не вышел, мобильный телефон отключен: полиция ищет 44-летнего мужчину

Пропавший Кульдар.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 44-летнего Кульдара, который в прошлую пятницу ушел из дома в Пыльвамаа и пропал.

Сегодня полиция получила сообщение, что 7 июня в деревне Кийза в волости Пыльва Кульдар должен был выйти на работу, но до туда он не добрался и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Близкие искали Кульдара своими силами, но безрезультатно, поэтому они обратились за помощью в полицию. Согласно поступившему сообщению, в субботу пропавшего видели на одном из хуторов в деревне Тромси, откуда отправился в неизвестном направлении. Полиция проверила заброшенные хутора, лесные насаждения и другие места, где он мог пребывать, но тщетно. Сегодня в работе использовался также дрон. Поиски продолжаются.

Обычно Кульдар ходит в красной кепке и джинсах. Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото мужчины, стражи порядка просят звонить по номеру 112.

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