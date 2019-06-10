У Министерства социальных дел новая задача: помочь эстонцам вернуться на родину

Сегодня на заседании комиссия по социальным делам получила обзор сферы деятельности министра по делам народонаселения и изменений в задачах. Одно из них – помочь вернувшимся на родину эстонцам быстрее привыкнуть к жизни в Эстонии.
Министр по делам народонаселения Рийна Солман пояснила комиссии по социальным делам, что ее задачи отличаются от тех, что стояли перед ее предшественниками.
Сфера деятельности охватывает, в первую очередь, формирование и развитие политики в области семьи и политики народонаселения. Министр также займется привлечением проживающих за рубежом эстонцев к разработке и координированию политики и развитию гражданского общества.
Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер сказал, что министр по делам народонаселения будет играть важную роль, помогая возвращающимся на родину соотечественникам как можно быстрее привыкнуть к жизни в Эстонии.
«В последние годы в Эстонию вернулось больше человек, чем уехало отсюда. Важно, чтобы одно учреждение могло предложить возвращающимся в Эстонию соотечественникам полноценный пакет услуг – так их возвращение на родину будет максимально безболезненным. Это касается как образования, так и работы и здравоохранения», – сказал Мёльдер.
Он добавил, что вторая важная сфера, которой займется министр – политика в области жилья. «Мы только готовим анализ, но жилищная помощь государства семьям с детьми в качестве новой меры является приоритетом для коалиции».
Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что ее несколько беспокоят структурные изменения, связанные с созданием новой министерской должности. Работа отдела по вопросам детей и семей Министерства социальных дел, созданного в 2010 году, до сих пор была разделена на три части: права и защита детей, попечительство и политика в области семьи. Решением коалиции политика в области семьи перейдет в ведомство Министерства внутренних дел.
«Делить хорошо работающий отдел – не лучшая идея. Я рекомендую министру внимательно следить за тем, чтобы накопленный отделом за многие годы багаж знаний не был потерян, чтобы не пропали эффективность и синергия, которую могут предложить друг другу сотрудники с разными навыками и знаниями. Было бы печально, если разделение отдела поставит под угрозу состоятельность политики в области семьи», – сказала Кютт.