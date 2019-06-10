В Тартумаа от удара молнии загорелась стена дома

В воскресенье рано утром в Эстонии гремела гроза, в связи с этим в доме произошло возгорание, передает Tartu Postimees.
В половине пятого в Центр тревоги сообщили, что в деревне Туймыйза, волость Йыгева, в дом ударила молния, вследствие чего пропало электричество и загорелась стена. К прибытию спасателей жильцы сами потушили водой загоревшуюся стену. Место возгорания осмотрели с термокамерой.
Спустя пару часов сообщили о пожаре на деревообрабатывающем заводе в деревне Ыуна, волость Йыгева. Спасатели выяснили, что загорелся электромотор в бункере с опилками. Для тушения пожара отключили электричество и вытащили части мотора. Возгорание потушили к девяти часам.