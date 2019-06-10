Пн, 10.06.2019
"Предполагать, что женщины в первую очередь заинтересованы в сексуальной свободе — это несколько нереалистично". Екатерина Шульман

В Тартумаа от удара молнии загорелась стена дома

Гроза. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus

В воскресенье рано утром в Эстонии гремела гроза, в связи с этим в доме произошло возгорание, передает Tartu Postimees.

В половине пятого в Центр тревоги сообщили, что в деревне Туймыйза, волость Йыгева, в дом ударила молния, вследствие чего пропало электричество и загорелась стена. К прибытию спасателей жильцы сами потушили водой загоревшуюся стену. Место возгорания осмотрели с термокамерой.

Спустя пару часов сообщили о пожаре на деревообрабатывающем заводе в деревне Ыуна, волость Йыгева. Спасатели выяснили, что загорелся электромотор в бункере с опилками. Для тушения пожара отключили электричество и вытащили части мотора. Возгорание потушили к девяти часам.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ