180° прекрасных видов, 100% хорошего вкуса

Гости заведения всегда в центре внимания: прежде всего их сопровождают в Lounge, где предлагаются лёгкие закуски, а именитый шеф-повар, обладатель звезды Мишлен Matthias Ditter, лично знакомит посетителей с рестораном. Увиденное поражает воображение - простор, высокие потолки, изогнутые в дугу стены. «Повара в открытой кухне словно актёры на сцене, а гости ресторана - не просто зрители, а также и участники этого завораживающего представления,» - описывает представитель ресторана Кайри Нормак.

«На первом плане должно быть искусство приготовления еды, а интерьер лишь выступать в роли реквизита, создавая гармоничный фон для происходящего», - описывает пожелания шеф-повара Матттиаса дизайнер внутреннего интерьера Аэт Сейре. «Именно поэтому мы изначально отказались от буйства красок, ультрамодных решений, сделав упор на старые проверенные материалы,» - добавляет она.

Строительные работы начались прошлой весной и сегодня, спустя почти год после официального открытия ресторана, проделанной работой довольны все -заказчик, архитекторы, строители.

Эффектные дугообразные стены из блоков bauroc

Установка технических систем по причине ограниченности пространства стала для строителя настоящим испытанием. «Это всё- равно как работать под капотом Мерседеса», усмехается описывая ход работ руководитель проекта Таави Коткас. «Место для вентиляционных установок было предусмотрено под потолком подсобного помещения и только после того, как массивные агрегаты были установлены, мы смогли начать кладку стен», добавляет он. Над планировкой помещений ресторана и концепцией интерьера потрудились дизайнер внутреннего интерьера Аэт Сейре, Хиллар Мянд и архитектурное бюро А3. Благодаря детальным чертежам у строителя в процессе работы практически не возникало вопросов.

«В отношении выбора материалов вариантов было несколько, в их числе совместно принятое решение выложить 5 метровые дугообразные стены из блоков bauroc. На своём опыте мы уже не раз убеждались, что это надёжное и эффективное решение»,- обосновывает Таави Коткас.

Блоки обрабатываются легко, благодаря чему придание стене необходимого изгиба не представляло никакой сложности. Вариантов возможной отделки тоже достаточно много: в данном случае была применена техника декора - марморирование, создающей эффект перламутра, при котором поверхность отливает лазурью. Последним штрихом стало продуманное до мелочей освещение дугообразых стен. Благодаря плавным линиям подобные сглаженные углы оказывают воздействие на облик помещения целиком, создавая ощущение текучести форм. Однако при планировании помещений кухни эффектные решения несколько осложнили задачу архитекторов, поскольку округлые формы требуют несколько больше места для размещения техники. Но в конце концов было найдено оптимальное архитектурное решение - функциональное и, в тоже время, смотрящееся целостно и органично. Как результат - безупречный вид как со стороны помещения Lounge, так и из зала ресторана, рассказывает Аэт Сейре.

Сотрудничество как залог успеха.

«Работы шли слаженно, благодаря тесному сотрудничеству и взаимопониманию между строителем, архитектором и заказчиком», вспоминает Таави Коткас. «Отдельно хотелось бы отметить подрядчика – Gustav Tallinn OÜ, отвечавшему за общестроительные работы и отделку, который несмотря на большой объём работ, справился с поставленной задачей качественно и своевременно; а также Nordbrick OÜ, выполнявшего кладочные работы, и всех других подрядчиков, внёсших свою лепту в строительство ресторана.»

Сотрудничеством довольна и Кайри Нормак, которая была в команде с самого начала и участвовала в процессе принятия решений на протяжение всего периода строительных работ: «Все решения принимались сообща; при этом учитывались все нюансы, в том числе назначение каждого из помещений. Наши гости отмечают целостность концепции ресторана и то, как детали интерьера дополняют друг друга и образуют единое целое, создавая неповторимую атмосферу. Общее впечатление от ресторана можно описать двумя словами – простор и модерн. Даже если бы представилась такая возможность, то менять здесь ничего не хотелось бы»

Ссылка на сайт: Bauroc