Таллинн ищет организатора рождественской ярмарки

Управа района Кесклинн ждет до 5 июля предложения от предпринимателей, которые готовы в течение следующих трех лет организовывать рождественский рынок на Ратушной площади.
«Мы объявили государственный тендер, чтобы найти будущего организатора рождественской ярмарки и заключить с ним концессионный договор. Для нас проведение конкурса является большой ответственностью и большой честью, так как рождественская ярмарка в Таллинне был признана лучшей в Европе. Все предлагающиеся в рамках конкурса решения должны соответствовать существующим в отношении Ратушной площади требованиям по защите старины», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В рамках гостендера управа района Кесклинн приобретает услугу организации рождественской ярмарки и передает на три года в аренду с 16 ноября по 7 января часть территории Ратушной площади размером 2390 м2. Торговые киоски можно будет размещать на территории размером в 400 м2. Начальная цена предложений установлена исходя из предполагаемой прибыли рынка и составляет 48 300 евро за один сезон.
Кроме торговли, на рождественском рынке, открытом обычно с 10 до 20, организаторы обязаны предлагать на выходных культурную программу, длительность которой составляет минимум в два часа в день. Культурная программа должна быть согласована с управой района Кесклинн и Таллиннской ратушей и не должна мешать местным жителям и предпринимателям. В рамках тендера обозначен ассортимент товаров, которыми можно торговать на рынке – это, прежде всего, национальные сувениры и изделия ручной работы, сезонные вещи, еда и напитки.
Дополнительную информацию об условиях тендера можно получить по номеру телефона 6457 226 и по ссылке.