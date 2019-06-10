Фонд лечения рака бьет тревогу: растет число нуждающихся в помощи

«Если раньше нам поступало в среднем одно заявление в день, то, например, на этой неделе мы ежедневно получали по два-три заявления. Число жалоб выросло в три раза», – сообщает фонд на своей странице.

На данный момент совет фонда рассматривает сразу 13 новых просьб о помощи – больше, чем когда-либо.

«В связи с таким наплывом нуждающихся в помощи мы хотим еще раз поблагодарить наших нынешних жертвователей и отметить их вклад. И вновь обращаемся к жителям и руководителям предприятий Эстонии с призывом: даже самое маленькое (и постоянное) пожертвование может спасти чью-то жизнь», – призывают в фонде.