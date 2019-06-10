В Рийгикогу не понимают, почему в стране разрыв в уровне образования между женщинами и мужчинами

По словам Пакоста, сценарий сериала Miks mitte?! («Почему нет?!»), снятого в рамках проекта BREAK!, во многом отражает реальные случаи обращения к уполномоченному.

Телесериал снискал известность как в Эстонии, так и за рубежом. Кроме того, в сотрудничестве с эстонскими университетами бюро уполномоченного смогло получить финансирование по рамочной программе ЕС «Горизонт 2020» на осуществление девяти научных исследований. Они будут посвящены разрыву в уровне зарплат, пенсий и имущества в Эстонии и проведены на основе имеющихся баз данных. По итогам исследований планируется создать интернет-приложение, при помощи которого люди смогут сравнить различные варианты пенсионных прогнозов, равно как и свое социально-экономическое положение с уровнем зарплаты на конкретной должности.

Председатель конституционной комиссии Яак Мадисон поблагодарил уполномоченного за подробный обзор. «Состоялось оживленное обсуждение разрыва в уровне образования между женщинами и мужчинами в Эстонии, который является самым большим в мире. Причины этого неизвестны. Вместо того, чтобы приводить факты, следует больше внимания уделять анализу причин и следствий», – сказал Мадисон.

Он добавил, что необходимо пересмотреть бюджет уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, чтобы она смогла выполнять возложенные на нее законом обязанности.