Галерея: в Валга столкнулись легковые автомобили, одного человека увезли в больницу

Сегодня после обеда в Валга на перекрестке улиц Пика и Кунгла столкнулись легковые автомобили Opel Insignia и Toyota Avensis. Водителя Opel скорая помощь доставила в больницу, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В Центр тревоги об аварии сообщили в третьем часу дня. Прибывший к трем часам на место происшествия патрульный полицейский Яанус Топс сказал, что информация об аварии еще собирается, однако известно, что ехавший по улице Кунгла водитель Opel по невнимательности выехал наперерез ехавшему по главной дороге автомобилю Toyota.
Вследствие столкновения у Opel сработали подушки безопасности.
По словам Топса, водитель Toyota не пострадал, а водителя Opel доставили в больницу. Насколько серьезны повреждения, еще неизвестно.