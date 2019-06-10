Пн, 10.06.2019
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  • Сотрудники таллиннской школы проигнорировали требование Языковой инспекции

Сотрудники таллиннской школы проигнорировали требование Языковой инспекции

Ортологический словарь эстонского языка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Таллиннская Эхтеская гуманитарная гимназия, сотрудники которой не улучшили навыки владения эстонским языком, согласно предписанию, по-прежнему находится в фокусе внимания Языковой инспекции, передает Postimees.

На прошлой неделе чиновники Языковой инспекции проверили, выполнили ли сотрудники Эхтеской гуманитарной гимназии предписания, сделанные из-за недостаточного владения эстонским языком. Выяснилось, что из девяти сотрудников ни один не улучшил навыки владения государственном языком.

Чиновники продлили срок выполнения предписания, шести сотрудникам сделали предупреждение о возможном принудительном денежном взыскании, четверых обязали выплатить штраф.

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