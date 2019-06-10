Сотрудники таллиннской школы проигнорировали требование Языковой инспекции

Таллиннская Эхтеская гуманитарная гимназия, сотрудники которой не улучшили навыки владения эстонским языком, согласно предписанию, по-прежнему находится в фокусе внимания Языковой инспекции, передает Postimees.
На прошлой неделе чиновники Языковой инспекции проверили, выполнили ли сотрудники Эхтеской гуманитарной гимназии предписания, сделанные из-за недостаточного владения эстонским языком. Выяснилось, что из девяти сотрудников ни один не улучшил навыки владения государственном языком.
Чиновники продлили срок выполнения предписания, шести сотрудникам сделали предупреждение о возможном принудительном денежном взыскании, четверых обязали выплатить штраф.