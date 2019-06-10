Предупреждение! Именем SEB прикрываются мошенники

Отдел рассмотрения инцидентов (CERT-EE) Департамента государственных инфосистем (RIA) и банк SEB предупреждают о мошеннических письмах, рассылающихся от имени SEB, в которых просят от имени банка пройти по ссылки и залогониться, передает Tarbija.
CERT-EE сообщил о распространении мошеннического пиьсма в первый раз в прошлую среду, письма продолжали приходить и по состоянию на понедельник.
По сообщению CERT-EE, в почтовый ящик может прийти письмо с заголовком Teil on võrgus 2 uut dokumenti. Это мошенническое письмо, ведущее будто бы на сайт SEB, в котором просят зайти в интернет-банк.
По сообщению SEB, это попытка выведать пароль. По словам банка, клиентам нужно обратить внимание на то, что открываемая ссылка приводит на сайт, в адресной строке которого написано не seb.ee, а что-то другое.
Также в субботу приходило такое же мошенническое письмо от банка Coop, которое будто бы вело на сайт Coop, где просили зайти в интернет-банк.