Эдвард Лукас: Эстония, ООН и империализм

Тем не менее, то, что пришлось пережить живущим по соседству с Россией порабощенным народам и колонизованным европейскими державами народам стран Латинской Америки, Африки и Азии, во многом похоже. Оно включает кражу ресурсов, принудительное переселение, подавление культуры и языка коренного народа и уничтожение институтов и идентичности.

Одно серьезное отличие заключается в том, что некогда обладавшие заморскими империями европейские страны сейчас, как правило, относятся к преступлениям прошлого с ужасом и стремятся к дружбе и примирению со своими бывшими колониями.

На контрасте с этим сегодняшний Кремль неоднозначно относится к своей имперской истории. Он применяет доводы, от которых другие давно отказались: «мы их цивилизовали», «мы должны были туда вторгнуться, иначе их перехватил бы кто-нибудь другой», «это было давно и не имеет к нам никакого отношения» и «на самом деле это не было империей».

Второе отличие — многие люди на левом фланге богатого мира и в странах с растущей экономикой видят в бывших порабощенных народах Европы не жертв империализма, а его сторонников. В конце концов, эти страны находятся на стороне Америки, НАТО, Израиля, Запада и капитализма. В этих кругах обычно отдается предпочтение России и Китаю — двум странам, в которых видят противников западных гегемонии и спеси.

Это парадокс. Правда заключается в том, что Россия и Китай — подлинные империалисты современности. У их экономик, которыми руководит элита и которые построены на эксплуатации, нет ничего общего с равенством или справедливостью. Их политические системы опираются на обеспечение привилегий правящим элитам, а не обязанность отчитываться о своих действиях или конкуренцию. Если вам не нравится власть денег, Москва и Пекин должны быть закономерными объектами вашего гнева.

Но это же заблуждение является шансом, как только что показала Эстония. Балтийский дипломатический карлик на прошлой неделе выиграл высоко ценящийся двухлетний срок в Совете безопасности ООН, преимущественно благодаря творческой политике президента страны Керсти Кальюлайд. Она посвятила особые усилия визитам в страны Африки и Карибского бассейна, голоса которых из-за специфики системы ООН обладают решающим значением для каждой добивающейся избрания восточноевропейской страны.

Она использовала аргумент, согласно которому пять десятилетий оккупации со стороны иностранного государства поставили Эстонию в положение, где ей легко понять проблемы стран с похожим историческим опытом. Что еще важнее, она утверждала, что удивительное возрождение ее страны после 1989 года было основано на уверенности в себе и инновациях — а не на полученных из-за границы помощи или советах.

Залог успеха Эстонии — не следование прописным истинам, а неоднократный отказ от увещеваний иностранцев. МВФ после восстановления независимости отговаривал Эстонию от создания собственной валюты. Архитекторы политики проигнорировали эту рекомендацию и крона в одночасье стала хитом. Другими отошедшими от общепринятых представлений экономическими мерами были пропорциональный подоходный налог, отказ от пошлины на импорт, отказ от создания государственного долга. Триумфом оказалось и электронное управление Эстонии. Другим странам — в том числе Великобритании — по-прежнему тяжело соперничать с цифровыми способностями Эстонии.

Дипломатическое достижение Эстонии важно в широком плане. Старые месседжи теряют свой эффект. Более половины населения мира родилось после 1989 года. Воспоминания о холодной войне гаснут, а Запад дробится на части.

Таким образом, пришло время новых месседжей. Маленькие и среднего размера страны особенно беспокоятся о том, как им справиться в эпоху соперничества крупных держав, действующих по принципу «право на стороне сильного». Бедным странам не нравится покровительственное отношение со стороны богатых. Эстония показала, что может вдохновлять других своей историей достижений, достоинства и суверенитета. Ничто не должно помешать и остальным вроде нее сделать так же.

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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).