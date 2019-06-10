Дело журналиста Голунова: как реагирует Запад?

Западная пресса и европейские институты немедленно отозвались на арест корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Йохан Бир написал в своем "Твиттере": "Митинг перед посольством России в Париже сегодня в 14 часов с требованием отказаться от судебного преследования журналиста Ивана Голунова".
Global media: watch @meduza_en, which will soon publish the bombshell on which #IvanGolunov was working when he was arrested.— Johann Bihr (@JohannBihr) June 10, 2019
And if you want to support #PressFreedom & high-quality reporting in #Russia, do republish his past investigations: https://t.co/MXDrwG2dw1 #FreeGolunov! pic.twitter.com/40Iw1yfQqI
В сообщении Human Rights Watch о задержании Голунова проводится параллель с делом чеченского правозащитника Оюба Титиева, осужденного по схожему обвинению на четыре года тюремного заключения.
Об этом же напоминают в статьях, посвященных делу Голунова, журнал Economist и испанская El Pais.
Крупные западные издания сообщили о протестах против задержания Голунова, особо подчеркнув, что многие российские газеты вынесли историю на первую страницу.
Guardian отмечает, что РБК, "Коммерсант" и "Ведомости" в понедельник вышли с практически идентичными главными страницами, демонстрируя солидарность с задержанным журналистом.
CNN приводит подробности задержания Голунова и цитирует Гульнозу Саид из международного Комитета по защите журналистов: "Российские власти должны немедленно снять обвинения с Ивана Голунова, освободить его и расследовать заявления о жестоком обращении с журналистом в полиции".
Не оставили дело Голунова без внимания и европейские институты.
Спикер Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич опубликовала в "Твиттере" следующий пост (на русском языке): "Мы внимательно следим за делом Ивана Голунова. Мы придаем большое значение свободе СМИ и свободе слова, и ожидаем соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона".
Мы внимательно следим за делом Ивана #Голунова. Мы придаем большое значение свободе СМИ и свободе слова, и ожидаем соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона.— Евросоюз (@EUinRussia) June 7, 2019
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд обнародовал заявление, в котором напомнил, что насильственные действия полиции в процессе расследования уголовного дела полностью запрещены статьей 3 Европейской конвенции по правам человека, которую подписала и Россия.
"Учитывая особую серьезность изложенных фактов, я призываю министра внутренних дел Российской Федерации г-на Колокольцева лично разобраться в этой ситуации, - написал Яглунд. - Я также надеюсь, что Уполномоченный по правам человека Москалькова рассмотрит эти утверждения".
"Очень обеспокоен арестом российского журналиста-расследователя Ивана Голунова из @meduzaproject, - отреагировал глава британского МИД и потенциальный премьер-министр Великобритании Джереми Хант. - Журналисты должны иметь право привлекать власть к ответственности, не опасаясь возмездия. Мы внимательно следим за его делом".
Very concerned by arrest of Russian investigative journalist, Ivan Golunov of @meduzaproject. Journalists must be free to hold power to account without fear of retribution. We are following his case closely. #FreeGolunov #DefendMediaFreedom— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) June 9, 2019
Фабиан Буркхардт из германского Института международных дел и безопасности отреагировал в своем "Твиттере": "Отличная работа с данными полиции России, показывающими, что полицейские часто конфисковывают "ровно столько" наркотиков, чтобы завести уголовное расследование в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса (то есть обвинения часто сфабрикованы").
Great work with #Russia|n police data showing police officers often confiscate *just enough" narcotics to allow them to open a criminal investigation according to article 228 of the criminal code (i.e. charges are often fabricated). #Golunov https://t.co/ugQ6LjNNGh pic.twitter.com/ofBhlJOQ1l— Fabian Burkhardt (@fa_burkhardt) June 8, 2019
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол пишет: "Путинский режим - это автократия. Дает ли лично Путин распоряжение о каждом посягательстве на права человека или верховенство закона, не имеет значения. Это его режим. Арест Голунова, как и арест Кальви, убийство Немцова, покушение на Скрипаля и т.д, - это результат путинского режима".
Putin's regime is an autocracy. Whether Putin personally orders every assault on human rights or rule of law is immaterial. This is his regime. The arrest of #Golunov, like the arrest Calvey, murder of Nemtsov, assassination attempt of Skripal, etc. results from Putin's regime.— Michael McFaul (@McFaul) June 8, 2019
Бывший премьер-министр Бельгии и координатор Европарламента по "брекситу" Ги Верхофстадт считает: "Иван Голунов раскрыл масштабные коррупционные схемы в мэрии Москвы. Его избили и арестовали по сомнительным обвинениям. Вот как путинский капитализм для друзей относится к критикам и журналистам, добивающимся правосудия. Все обвинения должны быть сняты, а журналисты должны иметь право работать!"
Ivan Golunov uncovered massive corruption schemes in Moscow town hall. He was beaten& arrested on dubious charges. This is how Putin’s capitalism for friends treats critics & journalists pushing for accountability. All charges must be dropped & journalists allowed to work! pic.twitter.com/VMDzhPsAnK— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) June 9, 2019
Журналист Wall Street Journal в Москве Георгий Кантчев напоминает: "Россия занимает 149-е место из 180 стран в мировом индексе свободы прессы "Репортеров без границ", уступая Венесуэле и Гондурасу. Дело Голунова знаменует собой значительную эскалацию преследований независимых российских СМИ, утверждают его сторонники".
Russia is ranked 149 out of 180 countries in the Reporters Without Borders' World Press Freedom Index, behind Venezuela and Honduras.— Georgi Kantchev (@georgikantchev) June 9, 2019
Golunov's case "marks a significant escalation in the harassment of [Russia’s] independent media,” the advocacy says.