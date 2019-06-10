Дело журналиста Голунова: как реагирует Запад?

Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Йохан Бир написал в своем "Твиттере": "Митинг перед посольством России в Париже сегодня в 14 часов с требованием отказаться от судебного преследования журналиста Ивана Голунова".

Global media: watch @meduza_en, which will soon publish the bombshell on which #IvanGolunov was working when he was arrested.



And if you want to support #PressFreedom & high-quality reporting in #Russia, do republish his past investigations: https://t.co/MXDrwG2dw1 #FreeGolunov! pic.twitter.com/40Iw1yfQqI — Johann Bihr (@JohannBihr) June 10, 2019

В сообщении Human Rights Watch о задержании Голунова проводится параллель с делом чеченского правозащитника Оюба Титиева, осужденного по схожему обвинению на четыре года тюремного заключения.

Об этом же напоминают в статьях, посвященных делу Голунова, журнал Economist и испанская El Pais.

Крупные западные издания сообщили о протестах против задержания Голунова, особо подчеркнув, что многие российские газеты вынесли историю на первую страницу.

Guardian отмечает, что РБК, "Коммерсант" и "Ведомости" в понедельник вышли с практически идентичными главными страницами, демонстрируя солидарность с задержанным журналистом.

CNN приводит подробности задержания Голунова и цитирует Гульнозу Саид из международного Комитета по защите журналистов: "Российские власти должны немедленно снять обвинения с Ивана Голунова, освободить его и расследовать заявления о жестоком обращении с журналистом в полиции".

Не оставили дело Голунова без внимания и европейские институты.

Спикер Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич опубликовала в "Твиттере" следующий пост (на русском языке): "Мы внимательно следим за делом Ивана Голунова. Мы придаем большое значение свободе СМИ и свободе слова, и ожидаем соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона".

Мы внимательно следим за делом Ивана #Голунова. Мы придаем большое значение свободе СМИ и свободе слова, и ожидаем соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона. — Евросоюз (@EUinRussia) June 7, 2019

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд обнародовал заявление, в котором напомнил, что насильственные действия полиции в процессе расследования уголовного дела полностью запрещены статьей 3 Европейской конвенции по правам человека, которую подписала и Россия.