Видео: водитель устроил бешеные гонки с полицией прямо на улицах города

Снявший видео читатель портала находился в точке общепита неподалеку от центральной площади, он заканчивал есть, когда услышал вой сирен. Затем он увидел полицейскую машину с включенными мигалками, которая гналась за микроавтобусом с прицепом. В какой-то момент подключился и полицейский микроавтобус.

Погоня на центральной площади не закончилось, по словам автора видеозаписи, она продолжилось и в Старом городе Пайде.

"Сегодня в 18.07 внимательный человек сообщил в Центр тревоги, что из Тюри в Пайде едет автомобиль, стилем езды вызывающий подозрения, что водитель пьян. Патруль очень скоро нашел соответствующий описанию автомобиль и на 86-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымуре дали знак остановиться", - сказал руководитель Пайдеского полицейского участка Валдур Мыттус.

Водитель фургона с прицепом Opel Vivaro проигнорировал поданный ему знак и стал уезжать от полицейских. Автомобиль приехал в Пайде и стал ездить по улицам города. Поскольку манера езды автомобиля была опасной, полицейские решили остановить его принудительно и заехали спереди. В результате оба транспортных средства оказались повреждены.

Находившийся за рулем 61-летний мужчина оказал полицейским сопротивление, из-за чего при задержании и для того, чтобы надеть наручники, блюстителям порядка пришлось применить силу. Полицейские выяснили, что мужчина был трезв, однако он был доставлен в полицейский участок, в его отношении возбуждено дело о проступке. Мужчина объяснил свой отъезд тем, что хотел устроить немного цирка и проверить, как блюстители порядка выполняют свою работу.