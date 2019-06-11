Вт, 11.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полицией задержаны почти 20 нетрезвых водителей

Полицией задержаны почти 20 нетрезвых водителей

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки полицией были задержаны 18 нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, у всех задержанных выявлены признаки употребления алкоголя, сообщили в пресс-службе МВД.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ