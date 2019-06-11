Возможному исключению России из Лиги чемпионов дали объяснение

В УЕФА заявили, что российские СМИ неверно трактовали заявления представителя чемпионата Испании Даниэля Серехидо. Отмечается, что конкретных предложений относительно реформ в Лиге чемпионов нет и обсуждение по теме ведется только на консультационной основе.

Представители организации добавили, что возможные изменения были предложены Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА.