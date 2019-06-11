Кокк: нестабильная акцизная политика создала благоприятную почву для усиления теневой экономики

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, тема – актуальная, так как черный рынок и акцизная политика значительно повлияли на эстонскую экономику и финансовое положение государства. «Так как в последнее время доля черного рынка колеблется, необходимо проанализировать влияние акцизной политики на контрабанду», – сказал Кокк. Он добавил, что именно нестабильная акцизная политика создала благоприятную почву для усиления теневой экономики.

В круглом столе примет участие главный редактор издания Oxford Economics Джон Рaйнерс. Он представит международное исследование о мотивации людей при покупке товаров на черном рынке.

Исследование проводилось в 37 странах Европы с целью прояснить мотивацию людей, приобретающих товары на черном рынке, и стратегию, которая позволила бы развернуть эту тенденцию.

С обзором изменений теневой экономики Эстонии выступит директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг. После докладов состоится обсуждение черного рынка и акцизной политики.