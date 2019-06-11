Вт, 11.06.2019
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Мамаев вычислил день своего освобождения

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 11, 2018: Russian footballer Pavel Mamaev during a hearing into criminal cases against him and footballer Alexander Kokorin at Moscow's Tverskoi District Court. On October 8, 2018, the football players hit a Russian Industry and Trade Ministry official Denis Pak with a chair in a cafe and attacked a driver of Channel One journalist Olga Ushakova by the Peking Hotel in central Moscow. Artyom Geodakyan/TASS

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Футболист Павел Мамаев высчитал дату своего освобождения. Он надеется выйти на свободу 10 ноября, в День полиции.

По подсчетам спортсмена, он сможет освободиться 10 ноября, если суд не сократит ему срок заключения.

Мамаев и Кокорин рассказали, что с нетерпением ждут отправки в колонию, поскольку там можно будет больше заниматься спортом, и время пойдет быстрее. Футболистам неважно, где они будут отбывать наказание.

Арестанты пожаловались на отказ администрации СИЗО принять от них беговую дорожку и другой спортивный инвентарь. Футболисты хотели самостоятельно заниматься на тренажерах и оставить их для нужд заключенных после отбытия в колонию. Кокорин считает, что сотрудники учреждения не захотели получать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева.

8 мая Мамаев был осужден на год и пять месяцев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин — на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита футболистов настаивает на несправедливости приговора. Суд рассмотрит апелляцию 13 июня.

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