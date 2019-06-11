Мамаев вычислил день своего освобождения

По подсчетам спортсмена, он сможет освободиться 10 ноября, если суд не сократит ему срок заключения.

Мамаев и Кокорин рассказали, что с нетерпением ждут отправки в колонию, поскольку там можно будет больше заниматься спортом, и время пойдет быстрее. Футболистам неважно, где они будут отбывать наказание.

Арестанты пожаловались на отказ администрации СИЗО принять от них беговую дорожку и другой спортивный инвентарь. Футболисты хотели самостоятельно заниматься на тренажерах и оставить их для нужд заключенных после отбытия в колонию. Кокорин считает, что сотрудники учреждения не захотели получать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева.