Евросоюз намерен укреплять свое влияние в мире

Нет конкретных целей по защите климата

Составители стратегического плана не указывают конкретные новые цели в области защиты климата. При этом молодежь во многих странах Европы регулярно устраивает акции, посвященные этой теме, пишет DW.com.

Защита внешних границ и борьба с нелегальной миграцией

В вопросе защиты граждан и свобод особо выделена необходимость эффективной защиты внешних границ и борьбы с нелегальной миграцией. Кроме того, авторы документа упоминают борьбу с кибератаками и дезинформацией, а также защиту принципа верховенства закона.

В области внешней политики Евросоюзу следует проявлять больше единодушия и решительности при отстаивании своей позиции, считают составители стратегического плана. А в экономической области они отмечают цифровую трансформацию экономики и "более амбициозную, решительную и сильную промышленную политику".