Исследование: финны стали чаще покупать в Эстонии крепкие спиртные напитки

Всего финны привезли из зарубежных поездок почти 59 млн литров алкоголя в период с мая 2018 по апрель 2019 года. Если это количество заменить на стопроцентный алкоголь, то крепость ввозимых напитков увеличилась по сравнению предшествующими 12 месяцами на 7,3 процента, сообщил портал новостей Yle.

Одновременно с этим снизилось количество привозимых литров алкогольной продукции – почти на пять процентов.

В докладе THL указывается, что Эстония потеряла треть доходов от алкогольных акцизов. Финны стали чаще покупать в Эстонии крепкие напитки, так как по ним сохраняется самая существенная разница в цене между Эстонией и Финляндией. Сейчас, однако, Эстония планирует полностью поменять свою налоговую политику по отношению к алкоголю, а именно – в июле готовится снижение акцизов на 25 процентов.

"Насколько я понимаю, снижение налогов в первую очередь коснется пива", - говорит ведущий эксперт ведомства Томас Карлссон, по мнению которого цена эстонского пива станет меньше, а значит и покупать его будут больше.

Новое правительство Антти Ринне (СДП) в своей программе записало повышение алкогольных налогов на общую сумму 50 млн евро, напомнило агентство новостей Yle.