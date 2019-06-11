Марти Куузику предъявили подозрение в семейном насилии

Бывшему министру Марти Куузику предъявлено подозрение в применении физического насилия в семейных отношениях — информацию об этом во вторник утром подтвердила прокуратура.

Как передала пресс-служба прокуратуры, подозрения Куузику были предъявлены еще на прошлой неделе по статье Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия.

30 апреля Марти Куузик подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра по делам внешней торговли и ИТ.

В своем заявлении Куузик сообщил, что в интересах сохранения в правительстве спокойной работы, очистки своего престижа и защиты интересов своей семьи он подает в отставку с поста министра.

«Я подал председателю партии EKRE Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке с поста министра. Я по-прежнему заявляю, что предъявляемые мне обвинения — это клевета, я не применяю насилие», - сообщил Куузик.

«В дополнение к развернутой против меня отвратительной кампании в прессе добавилось еще и решение прокуратуры возбудить в отношении меня уголовное дело. В этой ситуации я не смогу выполнять свою работу министра. Не смогут нормально работать и остальные члены правительства», - отмечается в заявлении Куузика.

По его словам, он хочет обеспечить только что вступившему в свои права правительству спокойную рабочую атмосферу, вывести свою партию из-под удара и уберечь свою семью от развернутого в прессе психологического террора.

«Я отказываюсь от поста министра не потому, что я согласен с обвинениями против меня, а напротив, потому, что хочу сосредоточиться на своей защите в рамках уголовного дела и на восстановлении своего честного имени», - подчеркнул Куузик.

Министр юстиции Райво Аэг в конце апреля сообщил, что заведено уголовное дело для проверки информации, связанной с новым министром внешней торговли и ИТ Марти Куузиком, который, по сообщению СМИ, годами морально и физически терроризировал бывшую жену.

«Поскольку мы имеем дело со столь серьезными обвинениями, то, как мне известно, было заведено уголовное дело, чтобы проверить обнародованные факты», - заявил в интервью «Актуальной камере» Аэг.