При пожаре в больнице в Одессе погибли не менее шести человек

В результате пожара в психиатрической больнице в Одессе погибли не менее шести человек. Об этом Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила вечером в понедельник.
По ее информации, из горящего здания удалось спасти 15 человек, четверо из которых умерли, не приходя в сознание. Шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, позднее двое из них скончались, пишет DW.com.
Пожар вспыхнул на крыше в 21.44 по местному времени (совпадает с таллиннским). Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На месте происшествия работали несколько десятков сотрудников экстренных служб.
Ряд украинских СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что из-за сильного жара огонь перекинулся на деревья, растущие около медицинского учреждения. К 23.19 пожар удалось ликвидировать.