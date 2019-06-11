Вт, 11.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

При пожаре в больнице в Одессе погибли не менее шести человек

Свеча.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В результате пожара в психиатрической больнице в Одессе погибли не менее шести человек. Об этом Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила вечером в понедельник.

По ее информации, из горящего здания удалось спасти 15 человек, четверо из которых умерли, не приходя в сознание. Шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, позднее двое из них скончались, пишет DW.com.

Пожар вспыхнул на крыше в 21.44 по местному времени (совпадает с таллиннским). Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На месте происшествия работали несколько десятков сотрудников экстренных служб.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что из-за сильного жара огонь перекинулся на деревья, растущие около медицинского учреждения. К 23.19 пожар удалось ликвидировать.

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