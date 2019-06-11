"Реалу" срочно нужны деньги, "Ювентусу" - игроки "Реалa"

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы расстаться с Хамесом и Себальосом, а также разрешили Марсело самому определиться с будущим.

По оценкам СМИ "Реал" потратит на свою трансферную компанию, которая должна по замыслу руководства обновить и освежить состав команды, около 450 миллионов евро. Кроме собственных средств, "Реал" рассчитывает выручить не менее 250 миллионов евро с продаж футболистов. Так, при наличии предложений, покинет клуб Гарет Бэйл, за которого мадридцы хотят получить не менее 70 миллионов евро.