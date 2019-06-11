Huawei нашел российскую замену Android

Российские власти и представители китайской компании обсудили установку на различные типы устройств Huawei операционной системы «Аврора», созданной на базе финской Sailfish. Разработчиком российской мобильной ОС «Аврора» владеют «Ростелеком» и российский бизнесмен Григорий Березкин, пишет lenta.ru.

Стороны также обсуждали начало производства части устройств Huawei в России. Информацию издания в «Ростелекоме» не подтвердили, но выразили готовность работать со всеми разработчиками мобильных решений. В Huawei информацию комментировать отказались.

Китайская компания на фоне эскалации торговых отношений Китая и США попала в черный список американского Минторга. После этого с Huawei отказалась сотрудничать Google, из-за чего компания лишилась поддержки операционной системы Android — именно на ней смартфоны Huawei работают вне Китая. Это означает, что после следующего обновления Android владельцы китайских смартфонов потеряют доступ к приложениям Google, среди которых электронная почта, браузер Chrome, YouTube, магазин приложений Play Market.